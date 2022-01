Metrô de Teresina volta a funcionar após 24h parado para manutenção na linha férrea

A Companhia Metropolitana de Transportes Públicos (CMTP) informou que o funcionamento do Metrô de Teresina foi restabelecido às 12h desta quinta-feira (20). O transporte estava paralisado por causa de uma manutenção na linha férrea em um trecho compartilhado com o trem de carga .



A manutenção começou na manhã da quarta-feira (19) e tinha previsão de conclusão para o mesmo dia. Em nota, a CMTP disse que problema foi identificado na última terça-feira (18). A linha férrea que transita o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) é compartilhada com outras empresas que transportam cargas pesadas.

Ainda de acordo com a companhia, a estação do bairro Ilhotas, no Centro Sul de Teresina, que estava desativada desde o início da pandemia, também voltou a funcionar. Essa era uma reivindicação antiga da população que precisa usar o serviço todos os dias.

Ontem, o Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas) pediu a mudança no horário do metrô durante uma reunião com a presidente do CMTP, Josiene Campelo. Segundo Tertulino Passos, presidente da entidade, a principal demanda está relacionada ao horário que metrô passa na Estação do Shopping da Cidade. Muitas lojas fecham 17h e o metrô passa às 17h10. Ele relatou que muitos acidentes e atropelos têm acontecido por conta do curto espaço de tempo para que os funcionários cheguem a tempo de pegar as catracas abertas.

