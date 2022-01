Metrô de Teresina tem funcionamento suspenso após problemas na linha férrea

O metrô de Teresina teve o funcionamento suspenso na manhã desta quarta-feira (19).



Em nota, a Companhia Metropolitana de Transporte Público (CMTP) informou que o problema foi identificado na terça-feira (18), na linha férrea em um trecho compartilhado com o trem de carga.

Ainda conforme a CMTP, o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) não irá funcionar até que seja feita a correção da linha férrea. O retorno das atividades deve ocorrer no turno da tarde. (Veja nota abaixo).

A Companhia Metropolitana de Transportes Público (CMTP), informa que, em virtude do problema ocorrido nesta terça-feira (18), na linha férrea no trecho compartilhado com o trem de carga, o VLT não funcionará nesta quarta-feira (19), para que seja feita a correção da linha férrea. O retorno das atividades tem previsão para o turno da tarde, após o término do serviço citado.

A linha férrea que transita o VLT é compartilhada com outras empresas que transportam cargas pesadas.

