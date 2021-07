Manifestantes organizam ato contra Jair Bolsonaro neste sábado (19) em Teresina

Manifestantes organizam para este sábado (19) um ato contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), emTeresina. Segundo a organização, as pautas defendidas são a aceleração do ritmo da vacinação, a defesa do auxílio emergencial e a valorização da educação e da saúde no país. A concentração será na Praça Rio Branco, às 8h, no Centro.



Foto: Divulgação/AMES

Em Teresina, o protesto está sendo organizado pelo Fórum em Defesa dos Direitos e das Liberdades Democráticas, que é composto por sindicatos, partidos e entidades estudantis.

Esse é o segundo evento contra o presidente na capital piauiense. O primeiro aconteceu no dia 29 de maio, também convocado pelas redes sociais. Um fato que repercutiu nas redes sociais foi a aparição de uma mulher sem roupas em frente à Igreja São Benedito. Na época, a Arquidiocese de Teresina emitiu uma nota lamentando o caso.

Hector Belém, da Unidade Popular (UP) e um dos organizadores, disse que o evento foi uma demonstração de força. “No dia 29, mais de 500 mil pessoas foram às ruas em todo o país dizer que não aguentam mais este governo responsável por este descontrole da pandemia, onde cerca de meio milhão de pessoas morreram, além da fome e desemprego crescem assustadoramente a cada dia".

“Não temos escolha, com este presidente no poder a nossa vida só piora, além do caos social e sanitário. A educação está sendo sufocada com cortes sucessivos, a UFPI teve um corte de mais de 18% ameaçando o seu funcionamento, neste dia 19 de junho é hora de irmos às ruas para barrar estes retrocessos", comenta a Ellica Ramona, presidente da União Estadual dos Estudantes do Piauí (UEE -PI).

As bandeiras do movimento são “Vacina no braço, comida no prato e Fora Bolsonaro. Até o momento, a mobilização foi confirmada em 400 cidades brasileiras.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!