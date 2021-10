Jovem que participou de assalto em loja celular morre no HUT

Um jovem, identificado como Carlos Emanuel Lopes dos Santos, de 19 anos, que havia participado de assalto em loja de celulares na Miguel Rosa e acabou sendo baleado, veio a óbito no Hospital de Urgência de Teresina (HUT) neste domingo (10). O tiro foi foi disparado por um cliente que se encontrava armado no local e o jovem não resistiu ao ferimento.

De acordo com a irmã do jovem, Clarysse Santos, não se sabe qual teria sido a motivação de Carlos ao participar do assalto. Segundo ela, o irmão havia saído de casa há um ano e sete meses e tinha envolvimento com drogas. A família conta que o jovem já realizava furtos, mas nunca havia chegado a assaltar de fato. "Parece que ele começou isso com isso por volta de três semanas atrás. Isso foi influência, ele se envolveu com essas pessoas que estavam no dia do assalto", afirma Clarysse.



Parentes e amigos se pronunciaram nas redes sociais a respeito da perda.







