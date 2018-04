Após condutores de veículos que trafegaram pela Avenida Prefeito Freitas Neto, que divide os bairros Mocambinho e Buenos Aires, na zona norte da capital, constatarem um possível problema num radar instalado na via pública, uma equipe da Strans e técnicos do Instituto de Metrologia do Estado do Piauí (IMEPI) estiveram no local na manhã de hoje (26) para fazer uma análise do equipamento. Segundo a Strans, foi constatado que o aparelho de fiscalização está funcionando normalmente e de acordo com o previsto na resolução 396 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

IMEPI atesta que radar de fiscalização está funcionando normalmente. (Foto: ASCOM/STRANS)



Durante a vistoria, a equipe do IMEPI fez várias simulações passando de carro pelo local com um aparelho chamado tacômetro, que mede a velocidade do veículo, e não foi identificado nenhum problema no equipamento. Gonçalo Silva, fiscal do IMEPI, afirma que o aparelho não apresentou nenhum tipo de problema. “Fizemos testes no local e atestamos que o radar de fiscalização não apresenta problemas, está funcionamento dentro da normalidade”, disse.

De acordo com a gerente de Gestão de Trânsito da Strans, Alyne Costa, foi feita a aferição do aparelho e foi verificado que não existem nenhum tipo de alteração. “Acompanhamos a vistoria da equipe do IMEPI e foi concluído que o aparelho está funcionando dentro dos parâmetros normais”, finalizou.

Segundo os motoristas, o equipamento estaria computando velocidades acima das que os veículos realmente estão, e, por conta disso, muitos condutores estariam sendo multados indevidamente. Nas redes sociais, alguns motoristas chegaram a contestar a Strans se a multas aplicadas pelo radar seriam anuladas.



