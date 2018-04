Motorista flagra defeito em radar situado na Avenida Freitas Neto

Condutores de veículos que trafegam pela Avenida Prefeito Freitas Neto, que divide os bairros Mocambinho e Buenos Aires, na zona norte da capital, vêm relatando um problema grave num radar instalado na via pública.

O equipamento estaria computando velocidades acima das que os veículos realmente estão, e, por conta disso, muitos condutores estariam sendo multados indevidamente.





Para comprovar a falha, um motorista fez um teste, gravando o momento em que passa pelo radar, que fica próximo ao Parque Ambiental de Teresina. Nas imagens é possível ver que o velocímetro digital do carro indica 30 km/h, mas o radar registra 39 km/h.

No vídeo, o motorista afirma, ainda, que dias antes passou pelo mesmo trecho a 38 km/h e o radar marcou 48 km/h. Além disso, ele diz ter visto o flash da câmara do radar disparando, o que indica que ele pode ter sido multado.

Em resposta à denúncia, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) divulgou uma nota na qual afirma que "acionou a empresa responsável pelo equipamento e uma equipe de monitoramento foi enviada para verificar a existência de problema técnico e, se for o caso, solucionar imediatamente".

A Strans afirma, ainda, que a empresa responsável pelos radares apresenta todos os certificados do Inmetro, atestando conformidade com a resolução 396 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que dispõe sobre os requisitos técnicos mínimos para a fiscalização da velocidade de veículos.

O órgão municipal pede que os condutores de veículos informem quaisquer novas irregularidades identificadas em radares instalados na capital.

Sobre a possibilidade de veículos terem sido multados injustamente, a Strans informou apenas que vai aguardar o relatório da empresa sobre o equipamento para, então, decidir que providências tomar.

José Falcão, diretor de Trânsito e Sistema Viário da Strans, explica que duas empresas são responsáveis pelos radares instalados na capital - a "Atlanta Tecnologia de Informação" e a "Velsis Soluções de Mobilidade".

O radar em questão, da Avenida Freitas Neto, é de responsabilidade da Velsis.

Segundo o diretor da Strans, testes preliminares feitos no local apontam que o radar não apresenta problemas. Mas novas aferições estão sendo realizadas para verificar se o equipamento está ou não com problema.

José Falcão afirma, ainda, que uma possibilidade é que o velocímetro do veículo do motorista que fez o vídeo é que esteja com problema.

Sobre o suposto flash visto pelo condutor do veículo, Falcão afirma que o registro da imagem dos veículos é feito por uma câmera infravermelho, que não dispara flash. "Ele pode ter visto a lanterna de algum carro ou alguma moto que estavam próximos. Porque os desníveis na pista mudam a posição das lanternas dos veículos e elas podem ser vistas por outros condutores, que acabam confundindo com um flash", explica o gestor.

