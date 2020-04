Homenagem: hospital de campanha receberá nome da médica Caroline Naiana

A vereada Cida Santiago (PSD) apresentou durante uma Sessão Virtual da Câmara Municipal de Teresina nesta terça-feira (14) um requerimento pedindo que o hospital de campanha que está sendo montado pela Prefeitura de Teresina, no antigo prédio do Lar da Fraternidade, receba o nome da médica Caroline Naiana Brito Barbosa, de 33 anos, que foi assassinada na frente da própria pelo ex-marido no último sábado (11).



A médica Carolina Naiana foi assassinada a facadas pelo ex-marido - Foto: Reprodução/Instagram



De acordo com a vereadora, o motivo da homenagem é porque Caroline Naiana, por ser médica, estava na linha de frente do combate ao Covid-19 no Piauí. Além disso, ela usava as suas redes sociais para conscientizar e esclarecer o agravamento da pandemia no Brasil e no mundo.

A solicitação da vereadora foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes na Sessão. Agora, seguirá seguira para sanção do prefeito de Teresina Firmino Filho.

Jorge Machado com informações da Ascom da parlamentar