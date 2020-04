Médica é morta a facadas na frente da filha na zona Norte de Teresina

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, através do Núcleo de Feminicídio, está investigando o assassinato de uma jovem de 33 anos morta a facadas na noite de ontem (11) pelo ex-marido. A vítima foi identificada como sendo a médica Carlina Naiana Brito Barbosa e o principal suspeito é Kelson de Alencar Andrade.



De acordo com o coordenador da DHPP, delegado Francisco Baretta, Kelson teria aparecido no apartamento da vítima, no condomínio Colinas do Poty, sem avisar e iniciado uma discussão na frente da filha do casal. A criança de seis anos teria presenciado o desentendimento dos dois e o assassinato da própria mãe.



A médica Carolina Naiana foi assassinada a facadas pelo ex-marido - Foto: Reprodução/Instagram





“Ao que parece, a criança viu tudo. Depois o acusado, que é pai dela, ainda saiu levando a menina, mas ela foi deixada na casa de parentes. Quanto à vítima, ainda tentaram socorrê-la, mas ela já se encontrava sem vida quando o SAMU chegou”, relatou o delegado.

O caso está sendo tipificado como feminicídio. A Polícia Civil acompanha ainda as apurações em torno do acidente na BR-316 que vitimou fatalmente uma pessoa. Isto porque um dos veículos envolvidos na colisão pertencia ao ex-marido de Carolina Naiana e acusado de assassiná-la. O único ocupante do carro morreu carbonizado ainda no local.

