Guarda Municipal terá novo posto fixo localizado na Marechal Castelo Branco

A Guarda Municipal de Teresina terá um novo posto fixo, desta vez localizado na Avenida Marechal Castelo Branco, embaixo da Ponte Estaiada. Este será o segundo posto fixo da Guarda instalado em Teresina. O primeiro fica também embaixo da Estaiada, mas no lado Leste, na Avenida Raul Lopes.

O novo posto na Avenida Marechal Castelo Branco contará com espaço de estacionamento para as viaturas e com uma academia popular. A obra deve ser entregue em até 60 dias, segundo informou o superintendente da SAAD Centro, Roncali Filho, em entrevista à FM O Dia. O objetivo é fechar o circuito da Ponte Estaiada e dar mais segurança para os moradores do Morro da Esperança e região no entorno.

“Fomos atrás de um terreno e encontramos aquele embaixo da Estaiada na Marechal. Ali é área de caminhada, mas as pessoas têm medo de passar, então vamos levar a população para lá. O objetivo é aumentar a segurança civil e patrimonial, como já vem sendo feito no lado Leste. Na Raul Lopes hoje nós temos um número maior de pessoas praticando atividade física e buscando lazer porque estão se sentindo mais seguros e até os roubos de fios e instalações na ponte cessaram”, disse Roncali.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

O novo posto fixo da Guarda Municipal de Teresina será construído em parceria com a Coordenadoria de Segurança Pública da Capital, chefiada pelo coronel Nixon Frota. Em entrevista à FM O Dia, ele comentou a importância de ampliar a área de cobertura da Guarda para levar mais tranquilidade à população.

“Esse posto passa a ser um ponto de apoio para os moradores daquela área. Não é só policiamento ostensivo, nós vamos conversar com eles sobre o que pode ser feito, o que falta no bairro, a questão da iluminação pública e as necessidades da população”, explicou o coronel Nixon.

Ele acrescenta ainda que a Guarda Municipal de Teresina passará, em breve, a atuar somente com motocicletas para fazer o patrulhamento no Centro da Capital em razão da facilidade de locomoção dos veículos em relação às viaturas. Estas serão direcionadas aos bairros. “Usar carro demora muito no deslocamento e, quando tem congestionamento, não chegamos a tempo. Como a moto, acreditamos que vamos estar mais presentes com um serviço mais eficiente”, finaliza Nixon.

Ampliação dos banheiros públicos e da Feira de Livros

Além da instalação do novo posto fixo da Guarda Municipal, Teresina também ganhará novos banheiros públicos à semelhança dos que já foram instalados na Praça da Bandeira. Os próximos a serem entregues ficarão localizados na Praça Saraiva e já há projetos da SAAD Centro para construir novos abrigos sanitários na Praça Rio Branco e na Praça João Luís Ferreira.

Com relação à Praça do Fripisa, Roncali informou que o planejamento é voltado para os vendedores da Feira de Livros. “Eles geralmente têm licença para ficarem no Fripisa até março, que é quando encerra esse movimento de venda de material escolar. Mas por conta das perdas que eles tiveram na pandemia, nós ampliamos essa licença e eles poderão permanecer por lá de maio até o ano que vem”, explicou o superintendente da SAAD Centro.

Dentro do cronograma de serviços da Superintendência também está a entrega, na semana que vem, de revitalização da Rua Climatizada. Serão instalados quatro novos ventiladores e restaurado o piso, o forro e a pintura do local.

