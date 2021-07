Teresa Britto propõe criação do dia estadual em memórias às vítimas da Covid-19 no Piauí

A deputada Teresa Britto (PV) apresentou um Projeto de Lei (PL) na Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) propondo a criação de um dia em memória às vítimas do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito estadual e sua inclusão no calendário oficial de eventos do Estado. A matéria foi lida no expediente desta quarta-feira (23),



Teresa Britto (Foto: Divulgação/Ascom)

Se a proposta for aprovada, tanto pelas comissões como pelo plenário do legislativo, e sancionada pelo governador Wellington Dias (PT), a data passaria a ser ´lembrada anualmente com diversas atividades no dia 27 de março, em alusão ao primeiro óbito pela doença registrado pela Secretaria de Saúde do Piauí (Sesapi).

(Imagem: Reprodução/SAPL)

“A presente proposição tem como objetivo prestar relevante homenagem às pessoas que faleceram vitimadas pela COvid-19 no Estado do Piauí, onde, assim como em todo o planeta, este inimigo invisível trouxe, além do medo, tensão e isolamento social, um rastro doloroso de lembranças”, justifica a parlamentar.

