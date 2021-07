Garis e Jornalistas serão vacinados contra a Covid-19 na próxima semana

Segundo o presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Gilberto Albuquerque, o cronograma foi ajustado de acordo com a nova resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que estabeleceu porcentagens dos lotes de doses recebidos para diferentes grupos. Destes, 20% foram destinados ao Conselho Municipal de Saúde, que por sua vez estabeleceu algumas categorias que serão atendidas de acordo com a ordem de risco de contaminação e transmissibilidade.

“Às 18 h de hoje (11), o sistema será aberto para agendamento de jornalistas, oficiais de justiça e conselheiros municipais de saúde. Eles devem acessar o site http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/ e realizar seu agendamento”, explica.



Para ter direito à vacina, os profissionais da imprensa devem:

- comprovar o vínculo trabalhista;

- estar na ativa;

- apresentar documento atual que comprove o exercício da função;

- registro na Delegacia Regional de Trabalho (DRT).

Para oficiais de justiça e conselheiros de saúde, basta a apresentação de um documento que comprove sua função. Já os garis serão vacinados em pontos estratégicos, a serem acertados com a empresa prestadora do serviço de limpeza pública.

Também às 18h será reaberto o agendamento para grupos prioritários, correspondente a 30% das doses.

São eles:

- pessoas com comorbidades;

- portadores de deficiência permanente;

- gestantes e puérperas com comorbidades;

- pessoas com paralisia cerebral;

- síndrome de down ou transtorno do especto autista;

- trabalhadores da educação;

- trabalhadores da saúde;

- estagiários da saúde.

Assim como das vezes anteriores, o agendamento também será feito pelo site Vacina Já.



Já as vacinas para a população em geral, correspondentes a 50% das doses, serão aplicadas por meio do esquema de drive thru. Na segunda-feira (14), será a vez das pessoas de 52 e 53 anos; já na terça-feira (15), serão vacinadas as pessoas de 50 e 51 anos. “Mais detalhes, como locais de aplicação, serão divulgados posteriormente”, diz o gestor.