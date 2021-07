Conselheiros Tutelares de Teresina pedem inclusão na vacinação contra a Covid-19

Ativos desde o início da pandemia,Conselheiros Tutelares de Teresina estão pedindo inclusão no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19.



Nesta quinta-feira (10), a Prefeitura de Teresina divulgou 13 categorias a serem vacinadas no grupo prioritário da vacinação municipal, mas não inclui os profissionais na lista.

Segundo Ivan Cabral, do IV Conselho Tutelar (zona leste), hoje existem 25 conselheiros e 25 suplentes na Capital e que só alguns deles foram vacinados por causa da faixa etária. Além disso, foi aprovado na Câmara Municipal um requerimento que considera a categoria serviço essencial.

“A palavra que resume é descaso. Desde o início estamos tento contato com diferentes famílias, profissionais do IML, para zelar pelo direito da criança e do adolescente. A prefeitura considera esse atendimento essencial, mas a categoria não. A prefeitura também considerou, por exemplo, os Conselheiros de Saúde no grupo prioritário, mas a gente sabe que o serviço prestado é de análise e fiscalização de processos. Nós que temos contato com diferentes públicos”, disse.

“Nós acreditávamos que entraríamos no grupo prioritário porque já houve solicitação para isso. Só nessa semana, notificamos presencialmente mais de 100 pais por causa da evasão escolar. Essa é uma situação difícil, pois tememos pelos nossos familiares”, completou.

A Prefeitura de Teresina informou que as categorias vão receber 25% das doses de cada lote que chegar à capital. O cronograma de vacinação ainda será montado.

“Estamos muito felizes em poder definir esses grupos, pois sabemos da importância da vacina para todos”, disse o Dr. Pessoa (MDB), prefeito de Teresina. Já o presidente da FMS, dr. Gilberto Albuquerque.

Veja as categorias abaixo:

Garis

Imprensa (equipes de reportagem)

Oficiais de Justiça

Conselheiros de Saúde

Comunidades terapêuticas

Panificadoras e supermercados

Correios

Serviço Social

Mercados Públicos

Taxistas e mototaxistas

Bancários

Músicos

Garçons e cozinheiros

