FMS reabre agendamento de vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira; veja públicos

A Fundação Municipal de Saúde de Teresina (FMS) reabre, a partir das 18h desta sexta-feira (18), o agendamento para a vacinação contra a Covid-19. Segundo o órgão, serão contemplados pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, gestantes e puérperas com comorbidades, trabalhadores da educação, profissionais da imprensa e oficiais de justiça. Na tarde de hoje, o Piauí recebeu 57 mil doses de vacinas da Coronavac e Pfizer .



A FMS informou também que o agendamento segue no endereço http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/ . Basta acessar o site e clicar no botão “agendamento público-alvo”, que levará a uma página onde ele deve escolher o público ao qual ele pertence, inserir seus dados pessoais e então escolher local, dia e hora da vacinação.

Documentação

“As pessoas devem se dirigir aos pontos com documento de identidade, CPF ou cartão SUS; comprovante de endereço que comprove que são residentes do município de Teresina e mais um documento que comprove de que grupo elas fazem parte, no caso um laudo ou uma receita que deixe claro à equipe de vacinação a que grupo pertencem”, explica Emanuelle Dias, coordenadora da campanha de vacinação em Teresina.

Em relação às gestantes, é pedido ainda que apresente o cartão da gestante ou laudo médico; e para as puérperas, certidão ou declaração de nascimento do bebê, além do laudo que comprove a comorbidade para ambos os grupos.

Para pessoas com deficiência permanente, é pedido um laudo médico que comprove sua condição. Já os profissionais da imprensa e oficiais de justiça devem apresentar um documento que comprove o grupo ao qual pertencem – contracheque atual ou contrato de prestação de serviço ou documento que comprove a atividade laboral (últimos 3 meses) expedido pelo estabelecimento onde o trabalhador atua, no município de Teresina.

