Piauí recebe novo lote com mais de 57 mil doses de vacinas contra a Covid-19

O Piauí recebeu, na tarde desta sexta-feira (18), uma nova remessa de vacinas conta o novo coronavírus (Covid-19). O lote, com 21.200 doses CoronaVac, fabricada pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, e 36.270 do imunizante desenvolvido pela Pfizer, será destinado para públicos específicos.



As vacinas CoronaVac, que voltam ao estoque da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) após mais de um mês sem envios do Ministério da Saúde, serão usadas tanto para a aplicação da primeira dose como para completar o esquema vacinal de pessoas imunizadas anteriormente. Já as vacinas da Pfizer são para primeira dose.

(Foto: Divulgação/Sesapi)

Por determinação da resolução mais recente da Comissão Intergestora Bipartirte, todas as novas doses que chegam ao estado devem ser destinadas para 50% do público de 18 a 59 anos, não contemplado nas demais etapas, 30% para pessoas com comorbidades, deficiência permanente, gestantes e puérperas e 20% aos serviços essenciais escolhidos pelos Conselhos Municipais de Saúde.

“O Piauí segue avançando na imunização de sua população. Iniciamos na semana passada o envio de doses para o público em geral de 18 a 59 anos e esta nova remessa vai nos possibilitar a celeridade da vacinação”, afirmou o secretário estadual de Saúde (Sesapi), Florentino Neto.





Com informações da Sesapi

