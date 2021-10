FMS garante que aplicou Pfizer em adolescente e diz que erro foi no registro do cartão

A Fundação Municipal de Saúde está investigando o caso de uma adolescente de 17 anos que denunciou ter tomado uma vacina diferente da que está indicada para seu público alvo em Teresina. De acordo com o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde, adolescentes de 12 a 17 anos devem ser vacinados com o imunizante da Pfizer. No entanto, segundo a denúncia da jovem, em seu cartão de vacinação consta o registro de aplicação da Coronavac.



Por meio de nota, a Fundação Municipal de Saúde informou que no sistema de registro utilizado pela equipe de vacinação, o SI-PNI, a vacina usada para vacinar a jovem foi a da Pfizer, conforme prevê o protocolo do Ministério da Saúde. Já no cartão de vacinação, embora conste o nome da Coronavac, a FMS diz que o lote registrado é a da Pfizer utilizado no dia da imunização.



FMS diz que no registro de imunização, consta que a jovem foi vacinada com a Pfizer e não com a Coronavac - Foto: O Dia

Portanto o que houve a princípio, segundo a FMS, foi um equívoco na hora de registrar o nome da vacina usada para imunizar a adolescente. “Caso seja identificado que houve erro na imunização, o caso será notificado e acompanhado pela equipe de vigilância da FMS, que notificará o caso ao Ministério da Saúde conforme protocolo que indicará conduta em relação à vacinação da mesma”, explicou a Fundação em nota.

FMS ainda aguarda retorno do Ministério sobre como proceder com quem tomou lote interditado

Mais de um mês depois da aplicação de doses da vacina do lote interditado da Coronavac, a Fundação Municipal de Saúde de Teresina ainda aguarda uma orientação do Ministério da Saúde sobre como proceder com quem tomou o imunizante. A Fundação informou que já possui a relação de todas as pessoas vacinadas com o lote interditado na capital e que já enviou o documento aos órgãos de fiscalização como Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado para que eles também possam atuar caso seja necessário.

A lista com todas as pessoas vacinadas com o lote L202106038 da vacina Coronavac em Teresina também foi encaminhada pela FMS ao Ministério da Saúde que já tem conhecimento de quantos teresinenses receberam o imunizante.

Até o momento, a Fundação Municipal de Saúde não registrou nenhum caso de efeito adverso após o recebimento da vacina em Teresina.

