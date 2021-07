Filtros produzidos no Polo Cerâmico de Teresina podem receber certificação do Inmetro

Os filtros de barro produzidos no Polo Cerâmico, zona Norte de Teresina, podem receber certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) para garantir a expansão da comercialização dos produtos. Nesta terça-feira (6), os locais de fabricação dos filtros receberam visita técnica de representantes do órgão regulador.

O diretor-geral do Instituto de Metrologia do Estado do Piauí (Imepi), Maycon Danilo, explicou que a medida tem como objetivo melhorar a percepção dos consumidores sob o material produzido e cumprir exigências de produção que estão mais rígidas.

Foto: Divulgação

“Queremos trabalhar a possibilidade de certificação desses filtros que são fabricados no Polo Cerâmico de Teresina para agregar valor e ter mais mercado em venda, tento em vista que com o passar do tempo as exigências são bem maiores. A nossa meta é ser o facilitador da certificação dos filtros”, disse.

Foto: Divulgação

Já o presidente do Inmetro, Marcos Heleno, o órgão tem como uma de suas missões apoiar o setor produtivo ao adicionar qualidade aos produtos, com segurança, confiabilidade, competitividade, inovação.

“O filtro de barro tem uma avaliação da conformidade, ele tem como ser certificado. Estamos aqui tentando entender o processo de fabricação de forma a disponibilizar a certificação a um custo que viabiliza o produto, que não seja impeditivo para os pequenos produtores. É entendendo o chão de fábrica que podemos dar uma solução melhor”, finalizou.

