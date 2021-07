‘O problema de Teresina é o prefeito’, diz Kléber Montezuma

Candidato a prefeito de Teresina pelo PSDB na eleição de 2020, Kléber Montezuma avaliou nesta terça-feira (6) durante entrevista ao programa O Dia News, da O Dia Tv, os seis primeiros meses da gestão do prefeito Dr. Pessoa (MDB). Ele apontou problemas como obras paradas em diversas regiões da cidade, retirada de benefícios de profissionais da saúde e educação.

Leia também: Mário Rogério avalia início da gestão Dr. Pessoa como tragédia

O transporte público, contudo, foi o alvo da maioria das críticas do ex-secretário de Educação. "Quando tomou posse disse em 100 dias a solução (para o problema do transporte coletivo de Teresina) seria apresentada. Estamos com seis meses e o ônibus não veio. O problema hoje se chama prefeito. Pela ausência e pela incapacidade de dialogar".

Kléber Montezuma analisou que Dr. Pessoa não assumiu a responsabilidade em tomar as decisões administrativas por sua incapacidade de gerir uma cidade. Para ele, a aparição de Robert Rios se deve pela tentativa do vice-prefeito em ocupar o espaço vazio na administração deixado pelo prefeito.

“O que acontece no momento atual é que o prefeito que ganhou a eleição e tomou posse se omite das questões administrativas. Ele não comparece ao trabalho administrativo. Criou um vácuo e, o vice-prefeito vendo esse vazio criado pela ausência do titular, ocupa os espaços e tenta ao modo dele tomar as decisões no lugar do prefeito”, disse.

Foto: Jailson Soares / O Dia

“Acompanho os prefeitos de Teresina há anos. Lembro muito bem do Dr. Jesus Tajra prefeito, mas não sei quem era o vice, porque o prefeito Jesus Tajra assumia suas responsabilidades administrativas. Ele tomava as decisões. Não sei quem era o vice do Freitas Neto, do Heráclito Fortes. Firmino, Silvio Mendes tomavam as decisões”, completou.

Montezuma citou ainda o que classificou como perseguições da nova administração contra entidades como a Ação Social Arquidiocesana (ASA), Fazenda da Paz e Orquestra Sinfônica de Teresina. Ele criticou o tratamento desrespeitoso contra a imprensa e empresários do transporte coletivo.

“Os termos que são usados contra os empresários do transporte coletivo, com segmentos da imprensa. Posso gostar, posso não gostar. A imprensa tem o papel importante. Quando é para elogiar, eu vejo ela elogiando, e quando é para criticar, eu vejo ela criticando. Isso é da democracia e tem que ter o respeito no trato com as pessoas”, disse.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!