Feriado de Dia do Piauí já foi antecipado e comércio funcionará normalmente na terça (19)

Nesta terça-feira (19) é comemorado o Dia do Piauí. A data foi antecipada para o dia 18 de março deste ano , com o intuito de contribuir para a contenção da pandemia do novo coronavírus do Estado. Diante disso, o comércio, supermercados e os shoppings de Teresina funcionam normalmente.



Segundo o Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas/PI), o comércio de Teresina funcionará normalmente na terça-feira, visto que este feriado foi antecipado no mês de março. Assim, de segunda a sexta as lojas do Centro e dos bairros funcionam até 18h e as da zona Leste até 20h.



No mês de agosto, o Sindilojas enviou ofício à Prefeitura de Teresina e ao Governo do Estado para que não decretem ponto facultativo às vésperas de feriado, uma vez que as datas se transformam em feriados prolongados, incentivando que as pessoas viagem, o que acarreta no esvaziamento do comércio da Capital e reduzindo as vendas



Até esta sexta-feira (15), nem a Prefeitura nem o Governo decretaram ponto facultativo para a segunda, sendo considerado funcionamento normal nas repartições.



Shopping

Os shoppings contam com horários de funcionamento específicos durante a semana:



- Shopping da Cidade (8h às 17h);

- Teresina Shopping (10h às 22h);

- Rio Poty (10h às 22h);

- Riverside (9h às 21h).

Supermercados

Pão de Açúcar

As unidades do Pão de Açúcar funcionarão em horário normal nesta terça-feira (19), Dia do Piauí. A loja da Frei Serafim funcionará das 7h às 22h; as lojas São Cristóvão e Jockey, das 6h às 22h, e a loja da Dom Severino das 6h às 23h.

Extra

Todas as unidades Extra também funcionarão em horário normal nesta terça-feira (19). A loja Extra Hiper, da avenida Presidente Kennedy, funcionará das 6h às 24h e o Mercado Extra, das 7h às 22h.

Assaí

Todas as lojas do Assaí funcionarão no horário normal. Em Teresina, as unidades da Rua Jacinto Rufino Macedo, nº 1000, São Raimundo, e da Avenida Raul Lopes, nº 2757, Ininga, funcionam das 7h às 22h. Já as lojas do Assaí Parnaíba e do Assaí Picos também seguem o mesmo horário de funcionamento, das 7h às 22h.

Carvalho Super

As lojas do Carvalho Super também funcionam normalmente, tanto na segunda (18) como na terça-feira (19).

Bancos

As agências bancárias e lotéricas do Piauí também funcionam normalmente na segunda (18) e na terça (19).





