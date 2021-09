Falso delegado é encontrado morto em casa na zona Norte de Teresina

Um homem identificado como Afonso Soares Brandão Júnior foi encontrado morto dentro de uma residência, na tarde desta quarta-feira (15), no bairro Buenos Aires, zona Norte de Teresina. Afonso já tinha sido preso por ser suspeito de se passar por delegado da Polícia Civil e também como advogado.



De acordo com informações do Sargento Renato, o corpo foi encontrado dentro da casa em que Afonso morava. No momento em que a Polícia chegou ao local, apenas a esposa do homem estava na residência.

Leia mais: Falso delegado é preso novamente ao fingir ser advogado em Teresina





Fotos: Jailson Soares

“Ela não quis se pronunciar sobre o caso. Vamos averiguar o que aconteceu através da perícia, mas no momento não podemos afirmar a causa e nem as circunstâncias da morte”, explicou o Sargento.

O Instituto de Medicinal Legal (IML) esteve no local para remover o corpo.

