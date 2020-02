Falso delegado é preso novamente ao fingir ser advogado em Teresina

Um homem identificado como Afonso Soares Brandão Júnior suspeito de se passar por um delegado da Polícia Civil para cometer crimes mediante ameaças, foi preso pela segunda vez nesta quinta-feira (27) ao fingir ser advogado e prestar serviços à população em uma sala da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Piauí (OAB-PI), no prédio do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI). A OAB-PI ainda não se manifestou sobre o caso.



Essa não foi a primeira vez que Afonso forjou ser um profissional do Direito. Ele foi preso no dia 12 de fevereiro em seu apartamento no bairro Santa Maria da Codipi, na Zona Norte de Teresina, com distintivos da polícia como arma e colete. Na ocasião, o suspeito resistiu à prisão e alegou ser advogado.

Segundo o delegado Thales Gomes, coordenador do Grupo de Repressão ao Crime Organizado, oito pessoas já denunciaram Afonso pelo crime de estelionato em Teresina. Segundo as vítimas, o suspeito aparentava ser advogado, recebia dinheiro para dar entrada em processos, mas eles não eram iniciados. Depois, o suspeito sumia o com o dinheiro das vítimas. Outras pessoas deverão ser ouvidas até o fechamento do inquérito.

Afonso Soares Brandão Júnior foi preso e vai responder pelos crimes de estelionato e extorsão. O suspeito foi encaminhado para a sede do Greco onde deverá aguardar até a audiência de custodia, marcada para esta sexta-feira (28).

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia