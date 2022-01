Dono do Frango Potiguar é preso acusado de matar dois jovens em Teresina

O empresário João Paulo de Carvalho Gonçalves Rodrigues, de 35 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (25), acusado de assassinar dois adolescentes em Teresina. Os corpos de Luian Ribeiro de Oliveira, 16 anos, e Anael Natan Collins, 17 anos, foram encontrados no dia 15 de novembro de 2021, no Povoado Anajás.

O suspeito de ter cometido o crime é dono do restaurante Frango Potiguar e foi investigado através de mandados de busca e apreensão feitos em cinco residências da zona leste da capital pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



Carro do suspeito de ter cometido o crime (Foto: Jailson Soares/ODIA)

Em entrevista ao O Dia, o pai de uma das vítimas, Ailton Pereira, conta que a família está sofrendo ameaças de morte desde que a investigação foi iniciada e apontou para um dos suspeitos. “Estamos aqui em busca de justiça, essa impunidade não pode passar em branco. Meu filho foi assassinado de forma barbada, daqui a um mês ou dois, ele pode fazer a mesma coisa com o filho de outra pessoa”, lamenta o pai de Anael Natan.



Ailton Pereira, pai de uma das vítimas (Foto: Jailson Soares/ODIA)

Ailton Pereira destaca que os adolescentes não teriam invadido a casa do empresário, como o mesmo vem alegando. “Isto é uma injúria, é uma difamação! Como dois adolescentes vão pular um muro de mais de 3 metros de altura? Alegaram que a arma que os meninos tinham era um pedaço de ferro. Ele está querendo mudar o foco, os meninos já morreram e não tem como se defender, mas ele tem pai e família justamente para isso”, pontua.



Relembre o caso

Luian Ribeiro de Oliveira e Anael Natan Collins desapareceram após saírem para festas na madrugada do dia 13 de novembro em Teresina. Nas redes sociais, a família pedia ajuda para encontrá-los. Os jovens foram vistos pela última vez em um sítio, na zona Leste de Teresina.

(Foto: Reprodução/Redes sociais)

Conforme o relato da mãe de um dos jovens, eles eram bem próximos e sempre saiam juntos. Ainda na noite de sábado, a motocicleta que os adolescentes utilizavam foi encontrada próximo ao sítio onde ocorreu uma festa da qual eles participaram.

Após realizarem os interrogatórios e ouvirem as testemunhas, a polícia obteve a informação de que homens foram vistos em um veículo discutindo com Luian e Anael antes do desaparecimento. “Nós trabalhamos com metodologia, então levantamos algumas hipóteses para chegarmos à verdadeira linha de investigação”, afirma o delegado Baretta.

