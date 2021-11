Teresina: morte de adolescentes pode ter sido motivada por briga de trânsito, diz polícia

O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) vem investigando o que motivou a morte de Luian Ribeiro de Oliveira, de 16 anos e Anael Natan Collins, de 17 anos, que estavam desaparecidos desde o último sábado (13), em Teresina. A Polícia Civil acredita que uma briga de trânsito ocorrida na madrugada de sábado pode ter sido a razão do crime.

Luian Ribeiro de Oliveira e Anael Natan Collins. (Foto: Reproduçãp/Whatsapp)



Entre a noite de sexta-feira (12) e a madrugada de sábado, os jovens foram em três festas. Segundo o coordenador do DHPP, Delegado Baretta, a última festa teria ocorrido em um sítio, na zona Leste de Teresina. Próximo ao local, foi encontrada a motocicleta que eles utilizavam.



Baretta explica que os adolescentes foram vistos em lugares diferentes e depois desapareceram. Para ele, o local onde o veículo foi encontrado é muito importante para a continuidade do processo investigativo. "A moto tinha um detalhe que só eles sabiam. Além disso, a equipe já levantou algumas informações que irão sustentar a investigação”, informa.



Delegado Baretta, coordenador do DHPP. (Foto: Arquivo O Dia)

Após realizarem os interrogatórios e ouvirem as testemunhas, a polícia obteve a informação de que homens foram vistos em um veículo discutindo com Luian e Anael antes do desaparecimento. “Nós trabalhamos com metodologia, então levantamos algumas hipóteses para chegarmos à verdadeira linha de investigação”, afirma Baretta.



Até o momento, o delegado destaca que não dará mais informações para não atrapalhar a investigação do caso, mas acredita que os autores do crime logo serão encontrados. “Com as informações que já apuramos na investigação preliminar, temos tudo para resolver o caso em um curto espaço de tempo”, finaliza.



Entenda o caso

Luian Ribeiro de Oliveira e Anael Natan Collins desapareceram após saírem para festas na madrugada do último sábado (13), em Teresina. Nas redes sociais, a família pedia ajuda para encontrá-los. Os jovens foram vistos pela última vez em um sítio, na zona Leste de Teresina.

Conforme o relato da mãe de um dos jovens, eles eram bem próximos e sempre saiam juntos. Ainda na noite de sábado, a motocicleta que os adolescentes utilizavam foi encontrada próximo ao sítio onde ocorreu uma festa da qual eles participaram.



A Polícia Civil investiga o caso. (Foto: Arquivo O Dia)

Na tarde desta segunda-feira (15), os corpos de Luian e Anael foram encontrados em estado de decomposição, por volta das 17 horas, às margens da rodovia PI-112, próximo ao Povoado Anajás, zona rural leste da capital.



A PM confirmou que um dos familiares chegou a ir até o local e reconheceu os jovens. O caso agora está sendo investigado pela DHPP, que já tem uma linha de investigação definida e está em busca dos suspeitos.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!