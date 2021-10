Elmano Férrer anuncia retomada da obra do viaduto do Mercado do Peixe

A obra do viaduto do Mercado do Peixe, na BR 343, que liga as zonas Sul e Sudeste de Teresina, foi retomada após a resolução de um impasse administrativo com a empresa responsável pela execução da construção. O senador Elmano Férrer (Progressista), em entrevista nesta segunda-feira (25) ao programa O Dia News, da O Dia Tv, explicou que as obras do viaduto rodoviário também serão retomadas.

“Estávamos com um problema no contorno rodoviário, sobretudo, o viaduto do Mercado do Peixe e o viaduto rodoviário, em decorrência dos problemas com a empresa que ganhou o processo licitatório. Estava indo muito bem, a estrutura de concreto do Mercado do Peixe está pronta. E, felizmente, foi celebrado um acordo e as obras recomeçaram já na sexta-feira passada e devemos concluir no início do próximo ano”, disse.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Elmano comentou ainda que está em andamento a licitação para o rebaixamento do entroncamento da BR 343, com a avenida João XXIII, na altura da Ladeira do Uruguai. “O processo licitatório para o rebaixamento na Ladeira do Uruguai está acontecendo e deve ser iniciado ainda neste ano. Os recursos já estão disponibilizados de quase R$ 30 milhões”, anunciou.

O senador explicou que acompanha também o projeto executivo da duplicação da BR 343 até o município de Altos. Para ele, até o final deste ano o projeto será concluído para seguir para os trâmites de licitação. “Essa obras são uma dívida do governo federal com o Piauí. Elas foram feitas em todas as capitais do Brasil ao longo dos 25 anos. Não tem uma capital desse país que não tenha as BRs de acessos duplicadas. No Piauí não se justifica não termos feito isso”, finalizou.

