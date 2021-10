Ministro de Bolsonaro lança plano para desenvolver bacias do Parnaíba nesta segunda

O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), anuncia, nesta segunda-feira (25), na cidade de Luís Correia (PI), a execução de umplano de ação estratégica voltado ao desenvolvimento das bacias hidrográficas dos Rios São Francisco e Parnaíba e da área de influência do Projeto de Integração do Rio São Francisco. O ministro Rogério Marinho participa do anúncio.



A iniciativa vai contar com investimentos de R$ 893 mil da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), órgão vinculado ao MDR, e beneficiará Minas Gerais e os nove estados da Região Nordeste. O objetivo do plano é apresentar potencialidades econômicas que contribuam para o aperfeiçoamento das políticas públicas de desenvolvimento regional, de modo a promover a integração e articulação das ações do Governo Federal na região, intensificando o processo de desenvolvimento sustentável.



Em Parnaíba, no roteiro da Jornada das Águas, será anunciada a retomada das obras do projeto de irrigação Marrecas-Jenipapo, que receberá R$ 13,7 milhões de investimentos do Governo Federal, por meio da Companhia de Desenvolvimentos dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf).



Com a assinatura da ordem de serviço, será implantada infraestrutura de irrigação para cultivo de 1 mil hectares, que beneficiarão 200 famílias. Cada uma terá acesso a um lote de cinco hectares. Os investimentos do Governo Federal vão possibilitar a exploração racional da fruticultura na região, garantindo mais renda aos assentados. A previsão é que sejam gerados 2,5 mil empregos diretos e indiretos.



Também será assinado nesta segunda-feira (25) o contrato para elaboração do projeto executivo da Adutora de Marcolândia. O investimento federal previsto na obra, que será executada pela Codevasf, é de R$ 13 milhões, dos quais R$ 668 mil serão destinados ao projeto.



O ministro visita, ainda, a primeira etapa das obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água integrado na sede municipal de Parnaíba. A obra recebeu R$ 16 milhões em investimentos por meio do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), além de R$ 1,2 milhão em contrapartida do governo do estado, e vai beneficiar cerca de 4,9 mil famílias.



Marinho também participa de exposição e degustação de produtos locais, em parceria com a Sebrae. Estarão disponíveis itens como mel, frutas, peixe, leite e artesanatos, entre outros.



Finalmente, também será anunciado aporte de R$ 1,6 milhão em ações de revitalização no Rio da Colônia de Gurgueia e na Bacia do Parnaguá e do Rio Paraim.



Foto: Alan Santos/PR



