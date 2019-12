Duração da queima de fogos é reduzida no réveillon de Teresina

A duração da queima de fogos da festa de réveillon de Teresina foi reduzida em mais da metade do tempo previsto. O Réveillon da Família, realizado pela prefeitura de Teresina, e que acontece no Complexo Turístico da Ponte Estaiada, teria 10 min de fogos de artifício quando os relógios acusassem meia noite do dia 1º de janeiro.

A medida mobilizou entidades de proteção de animais da Capital para evitar que os bichos sofram com o barulho. Depois de uma reunião na manhã desta segunda-feira (30) entre representantes da prefeitura e dos órgãos de proteção, ficou definido que serão apenas 4 min de fogos. Mesmo os artefatos utilizados sendo silenciosos, ainda há um barulho no momento da queima.

A Associação Piauiense de Proteção e Amor aos Animais (Apipa) foi uma das entidades que participou do movimento. Em post nas redes sociais, a APIPA publicou que os animais sofrem palpitações, taquicardia, pânico tremores e medo com a queima de fogos. E lembrou a lei municipal 5.327/18 que proíbe fogos de artifícios em eventos que tenham participação de pets e em locais próximos a abrigos.

Na reunião, os defensores de animais afirmaram que a prática da queima de fogos tradicionais vem sendo modificada em várias cidades do Brasil com uso de fogos silenciosos e redução de tempo. Os organizadores aceitaram a sugestão e acertaram o novo tempo.

