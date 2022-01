Dr. Pessoa decreta situação de emergência em Teresina

O prefeito de Teresina, doutor Pessoa, assina ainda neste domingo (02), decreto que declara situação de emergência na cidade devido aos alagamentos registrado na capital. O documento vai possibilitar que o poder executivo municipal atue de forma mais urgente na assistência às famílias desabrigadas e que estão em situação de risco devido ao aumento do nível dos rios Parnaíba e Poti com as últimas chuvas.

Foto: Divulgação/PMT Em reunião realizada hoje, com parte dos secretários municipais, foram pontuadas as ações emergenciais que já começaram a ser adotadas para atender as vítimas de alagamentos. O prefeito esteve no bairro Mafrense acompanhando o trabalho de agentes da Secretaria de Assistência Social (Semcaspi) que estão realizando o cadastro de famílias através do programa “Cidade Acolhedora”, que beneficia pessoas sem moradia ou em situação de risco. Foto: Divulgação/PMT Segundo a PMT, agentes da Secretaria Municipal de Defesa Civil também realizaram a remoção de famílias de áreas alagadiças. As famílias estão sendo levadas para a Escola Municipal Domingos Afonso Mafrense. Foto: Divulgação/PMT “Além de adotarmos uma série de medidas de assistência à essas famílias estamos decretando situação de emergência na cidade para podermos atuar com mais mais rapidez no atendimento às vítimas de enchentes em nossa Teresina. Colocamos assistentes sociais para cadastro e caminhões para auxiliar na retirada dos móveis das casas de áreas de risco”, declarou o prefeito.

