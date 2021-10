Dia das Crianças: parques de Teresina terão programação especial

O “Brincando no Parque” será realizado em todos os parques ambientais administrados pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semam). Pula-Pula, teatro de bonecos, corrida de saco, atrações circenses, apresentações culturais e esportivas como tênis de mesa e vários outros esportes fazem parte da programação realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel).



(Foto: Jailson Soares/ODIA)

No Parque Matias Matos, no Mocambinho, zona Norte de Teresina, as crianças poderão aproveitar apresentações culturais e muitas brincadeiras, como pula-pula, teatros de bonecos, corridas de saco, atrações circenses e atividades esportivas.



O Parque Potycabana, na zona Leste de Teresina, funcionará normalmente, no horário das 6h às 22hs, e estará aberto para receber toda a família para aquele passeio e piquenique.



Parque da Criança deve ser entregue ainda em outubro

O Parque da Criança, com área de 13 mil m², será mais uma alternativa de lazer e contato direto com a natureza em um ambiente confortável e seguro. Feito pela Prefeitura de Teresina, através da Semam, em parceria com o Grupo Assaí, local contará com pista de caminhada, corrida e ciclismo para prática de exercícios, trilha ecológica com acesso ao rio Poti, quiosques para alimentação e hidratação, além de um playground sustentável para a criançada se divertir. A obra está prevista para ser concluída ainda este mês.