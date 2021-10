Dia das Crianças: com orçamento apertado, teresinenses optam por brinquedos mais baratos

Como em todas as datas comemorativas, muitos brasileiros deixam tudo para a última hora. E como os teresinenses não são diferentes, as lojas do Centro de Teresina amanheceram lotadas nesta segunda-feira. O motivo: a busca pelos presentes para o Dia das Crianças, celebrado amanhã, dia 12 de outubro.



Para os pais, este será o ano das lembrancinhas, devido à crise econômica. Em geral, eles pretendem investir até R$30 nos presentes das crianças. É o que conta a diarista Antônia Francisca Pereira (46), que foi ao centro com os filhos Caio Vinícius (10) e Clara Mel (13) em busca dos mimos.



Antônia Francisca Pereira-diarista e os filhos Caio Vinicius e Clara Mel (Foto: Assis Fernandes/ODIA)



“A situação não está fácil, mas não queria deixar a data passar em branco. Se eu pudesse, daria o presente que eles realmente querem e merecem, mas infelizmente estou sem condições, então será só uma lembrancinha, mas sei que eles ficarão felizes. Já andei vendo o que vou comprar e pretendo gastar, em média, R$30 com cada um dos meus filhos”, conta.



A filha de Antônia, Clara Mel, cita que sabe a realidade da família e as dificuldades econômicas que, tanto ela como o País têm passado devido à pandemia, e, justamente por isso, tem sido bastante consciente.



“Eu entendo que está tudo muito complicado, que estão vivendo uma situação de crise, por isso não quero muito. Minha mãe pediu para eu escolher um presente e decidi por algo mais em conta, dentro da realidade dela. A gente precisa ter essa consciência, porque está tudo realmente muito caro e difícil”, disse.



A dona de casa, Jéssica Sousa de Miranda (27) foi ao Centro escolher o presente da pequena Melissa, de 1 ano e meio. Assim como Antônia, ela explica que não pretende investir em um presente muito caro para a filha.



Jéssica Sousa de Miranda e a filha Melissa (Foto: Assis Fernandes/ODIA)



“Estou pretendendo gastar até R$50 em uma boneca para minha filha. Mais do que isso fica inviável. Além disso, eu também vou comprar presentes para as crianças de uma comunidade na zona rural de Teresina, então precisa ser algo simples para conseguir comprar muitos brinquedos e atender mais crianças”, relata



Leidiane de Oliveira Duarte trabalha como conferente em uma loja de variedades no Centro de Teresina. Ela conta que o estabelecimento estava bem movimentado, ainda nas primeiras horas do dia, e isso é reflexo dos pais que não compraram os presentes dos filhos.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

“A sexta-feira foi movimentada e a segunda também está sendo, mas acredito que amanhã, no Dia das Crianças, será ainda mais. Normalmente os pais deixam para comprar os presentes um dia antes, mas como o dia 12 não será feriado e as lojas estarão funcionando normalmente , quem não comprou segunda ainda terá a chance de comprar na terça. E isso é ótimo para o comércio, que começa a aquecer e depende dessas vendas para se manter”, frisa.

Confira o funcionamento do comércio nesta terça-feira (12), Dia das Crianças:

Comércio

O Sindicato dos Lojistas do Piauí informou que na próxima terça-feira (12), Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida, o comércio da capital funcionará normalmente, visto que este feriado foi antecipado no mês de março. Sendo assim, de segunda a sexta, as lojas do Centro e dos bairros funcionam até às 18h, e as da zona Leste até às 20h.

Shoppings

Os shoppings também funcionam em horário normal na terça-feira (12). O Shopping da Cidade, localizado no Centro de Teresina, fica aberto das 8h às 17h. Já o Teresina Shopping funciona das 10h às 22h. O Shopping Rio Poty estará com as lojas abertas a partir das 10h e funcionará até às 22h, assim como o Shopping Riverside, que estará aberto das 9h às 21h.

