CPI do Transporte: em dia de visitas, Dudu encontra garagem da Emtracol fechada

O presidente da CPI do Transporte Coletivo de Teresina, vereador Edilberto Borges, o Dudu, visitou as garagens das empresas de ônibus que operam nas zonas Sul e Sudeste na manhã de hoje (01). No entanto, ao chegar à sede da Emtracol, que opera linhas no Consórcio Terezina (faixa azul), o vereador encontrou a garagem fechada e sem nenhum representante da empresa que pudesse falar.

Parado em frente portão da Emtracol sem conseguir entrar, Dudu disse que a situação mostra abandono do serviço por parte da empresa. “A garagem está fechada e não tem nenhum trabalhador, não tem ninguém da administração a não ser o vigia da empresa. Isso é uma constatação de que a empresa abandonou a parte que lhe cabe no consórcio”, disparou o parlamentar, que é presidente da CPI do Transporte.



O vereador Dudu encontrou a garagem da empresa Emtracol fechada - Foto: Pedro Cardoso/O Dia

A Emtracol é uma das empresas que deixou de circular na zona Sudeste de Teresina no começo de maio, alegando falta de combustível para abastecer os ônibus. A empresa já vem de uma série de impasses com seus trabalhadores envolvendo atrasos de salário e descumprimento de acordos trabalhistas. Conforme denúncia feita pelo Sintetro, a Emtracol foi uma das operadoras do transporte público de Teresina que reduziu em 70% a jornada de seus profissionais em razão da pandemia (pautados pela MP 1.045), mas que não honrou o pagamento dos 30% que lhe competiam no acordo.

Reivindicando o cumprimento de seus direitos, um grupo de trabalhadores da Emtracol ocupou a Prefeitura de Teresina nesta quarta-feira (30). Eles cobravam pagamento de salários e benefícios como tíquete alimentação e plano de saúde.

O Portalodia.com tentou contato por telefone com o empresário Herbert Miúra, dono da Emtracol, para falar sobre o fechamento da garagem e as questões trabalhistas envolvendo a empresa, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para futuros esclarecimentos.





Empresa opera aquém do que a ordem de serviço determina

Em sua visita às garagens das empresas de ônibus de Teresina, o vereador Dudu também esteve na sede da Transcol, que opera linhas nos bairros da zona Sul (Faixa amarela). O que chamou a atenção no local, segundo o parlamentar, foi a quantidade de ônibus em operação, que está aquém do que determina a ordem de serviço da Strans (Superintendência de Trânsito).

A Transcol deve operar com 60 ônibus, mas está rodando só com metade o que, segundo o presidente da CPI do transporte, é inadmissível, visto que a ordem de serviço atual já é menor do que o que se tinha antes da pandemia, quanto a frota operava em sua totalidade.



O vereador Dudu visitou também a garagem da Transcol - Foto: Pedro Cardoso/O Dia

“A ordem de serviço não é nem a quantidade que era no início da licitação. Ela determina a quantidade de ônibus para circular e a empresa opera com a metade. Tem 32 ônibus só. Isso mostra que, se a ordem de serviço já é diminuta, imagine o que está sendo executado”, pontuou o vereador.

A visita à Transcol foi acompanhada de um gerente da empresa, mas ele não quis falar com a imprensa. O dono da viação, Emdilson Carvalho, também não se pronunciou a respeito.

Com informações de Eliezer Rodrigues e Pedro Cardoso

