Covid: Teresina mantém Dia D de Vacinação mesmo com sistema do SUS fora do ar

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina usou suas redes sociais para informar que manterá o Dia D de Vacinação contra a covid-19 na capital durante toda esta sexta-feira (10) mesmo com o sistema do SUS fora do ar. O sistema Conecte SUS, onde são inseridos os dados de todos os brasileiros vacinados, foi alvo de ataque hacker na madrugada de hoje junto com o site do Ministério da Saúde e encontra-se inacessível.



Pela falta do sistema do Governo Federal, a FMS informou que vai utilizar temporariamente um sistema paralelo mantido pela própria Fundação para situações de emergência. Com isso, a vacinação ficará um pouco mais lenta em Teresina, mas não será paralisada por completo.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Sites do Governo do Estado e da Prefeitura de Teresina estão fora do ar

Desde cedo que os sites sob domínio do Governo do Piauí e da Prefeitura de Teresina encontram-se fora do ar. Serviços como Detran, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Fazenda, Fundação Municipal de Saúde e outros encontram-se fora do ar. O diretor geral da Agência de Tecnologia de Informação (ATI) do Governo, Antônio Torres, informou ao Portalodia.com que os sites foram desativados por questões de segurança após o ataque aos sistemas do Ministério da Saúde, embora não tenha havido qualquer ameaça aos dados do Piauí.

Agendamento para vacinação em Teresina ocorrerá na segunda-feira

A Fundação Municipal de Saúde abrirá na próxima segunda-feira (13) o agendamento para aplicação da dose de reforço para quem tomou a dose única da vacina da Janssen. “Esta nova dose é destinada às pessoas que tomaram o imunizante Janssen em um intervalo mínimo de doi meses, podendo esse intervalo ser de até 6 meses”, informa a coordenadora da campanha de vacinação contra a Covid em Teresina, Emanuelle Dias.

Ela chama a atenção das mulheres que tomaram a Janssen previamente e, no momento atual, estão gestantes ou puérperas. “Neste caso, elas deverão utilizar como dose de reforço o imunizante da Pfizer”, alerta Emanuelle.

O agendamento para vacina da Janssen será iniciado na segunda-feira (13) às 20h, no site Vacina Já. Para evitar congestionamento do sistema, o agendamento acontece em três horários distintos. Às 16h, o sistema abre para repescagem da primeira dose para o público em geral de 18 anos e mais; às 18h, serão abertas vagas para segunda dose da vacina da Pfizer, voltada para pessoas com data marcada no cartão até 16 de janeiro – respeitando o intervalo mínimo de três semanas entre primeira e segunda dose.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no