Sites do Governo do Piauí e PMT estão fora do ar e serviços ficam comprometidos

Os sites ligados ao Governo do Piauí e Prefeitura de Teresina estão fora do ar na manhã desta sexta-feira (10). As assessorias dos órgãos ainda estão investigando se a queda no sistema tem relação com o ataque hacker no aplicativo ConecteSUS e na página do Ministério da Saúde.



Moradores no Piauí não conseguem acessar sites e serviços do governo estadual desde as primeiras horas da manhã de hoje. Estão sem funcionar os sites do Detran, Polícia Civil, Polícia Militar, Sefaz, dentre outros.

AGUARDE MAIS INFORMAÇÕES

