Covid: FMS abre novas vagas de agendamento para pessoas de 25 anos e mais

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) vai abrir hoje (19) novas vagas de agendamento para pessoas de 25 anos ou mais contra a Covid-19. Para ter acesso, a população deve acessar o site http://vacinaja.fms.pmt.pi.gov.br/ a partir das 18h.



O agendamento será para um novo local de vacinação que será aberto pela FMS, na Faculdade Santo Agostinho – a unidade que fica na Avenida Walter Alencar, zona Sul da capital. As doses serão administradas no sábado (21), domingo (22) e segunda-feira (23).

(Foto: Tânia Rego/Agência Brasil)

O site da FMS apresentou instabilidade nesta quarta-feira (18), o que deixou muitos teresinenses sem conseguir fazer o agendamento.

Ao entrar no site, o usuário deve clicar no botão “agendamento público alvo” e escolher o público geral de 25 anos e mais, que levará a uma página onde ele deve inserir os dados pessoais e escolher local, dia e hora da vacinação.



A coordenadora da vacinação em Teresina, Emanuelle Dias, orienta que no momento da imunização, é preciso apresentar os seguintes documentos: cartão de vacinação (se tiver), documento de identificação com foto e data de nascimento; CPF ou cartão nacional do SUS e um comprovante de endereço que comprove que a pessoa reside em Teresina.



