Confira a programação do Réveillon da Família em Teresina

Já está tudo pronto para a festa de Réveillon, organizada pela Prefeitura de Teresina, para esperar a chegada de 2020. Reunindo diversas atrações locais, e uma programação que inicia as 17h do dia 31, o Réveillon da Família pretende encerrar o ano com chave de ouro. Com entrada gratuita, a celebração acontece no Complexo Turístico da Ponte Estaiada. A animação da festa fica por conta do Grupo Samba Piauí, da Banda Validuaté, do cantor Bill Coimbra e muito mais.

Com o objetivo de proporcionar uma virada de ano inesquecível, a Prefeitura de Teresina, através da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMC), desenvolveu uma programação especial para a comemoração. Será uma noite pensada especificamente para aqueles que renovarão votos para 2020 na capital.

“Tivemos a iniciativa de criar uma festa que se transforme em tradição na nossa cidade. Queremos que os moradores de Teresina e região celebrem, na capital, a chegada de mais um ano. Desta forma, a melhor maneira de comemorar o encerramento de um ciclo é com as várias manifestações artístico-culturais de Teresina”, diz Luís Calos Alves, presidente da FMC.

Foto: Elias Fontinele / O DIA

A festa da virada de ano e a queima de fogos são tradições que ocorrem em todo o mundo. É o momento de deixar para trás todas as coisas ruins e celebrar o encerramento de mais um ciclo. A chegada de um novo ano representa, para muitos, renovação e realização de desejos e é esse o objetivo do Réveillon da Família.

Com uma megaestrutura de palco, praça de alimentação, assistência médica e segurança, a festa contará também com um espaço desenvolvido especialmente para crianças. “A ideia é fazer um evento mais família mesmo, começando pelas atrações. Este ano, a nossa prioridade é a de prestigiar os artistas da nossa terra, artistas locais”, enfatiza o organizador Antoniel Ribeiro.

Confira a programação:

– 17h – Bolim & Bolão

– 18h – Orquestra Sanfônica

– 18h30 – Vavá Ribeiro

– 19h30 – Top Gun

– 21h – Grupo Piauí Samba

– 22h – Banda Validuaté

– 23h30 – Bill Coimbra

– 00h – Show Pirotécnico

– 01h30 – João Veloso

