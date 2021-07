Comerciantes ocupam parada de ônibus e causam polêmica na zona Leste

Um grupo de comerciantes causou polêmica no bairro Morado do Sol, zona Leste de Teresina, ao utilizar uma parada de ônibus localizada na praça do bairro para montar vendas de fruta e verduras. A atitude motivou denúncias de usuários do transporte coletivo para a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans).

No local, os fiscais da Strans constataram que além de impossibilitar a parada dos ônibus, a estrutura dos comerciantes prejudica ainda pedestres e cadeirantes que utilizam a área. O gerente de Fiscalização e Controle de Transporte Público da Strans, Deryck Ferreira, explicou que a situação foi debatida com os envolvidos.

Foto: Divulgação / Strans

“Nossa equipe esteve no local e averiguamos a situação dos vendedores e identificamos que eles estavam ocupando a parada de ônibus, um local que já tinha sido feito um recorte dentro da praça justamente por conta da movimentação no local para que os ônibus parassem, identificamos que também estavam obstruindo a passagem de pedestres e obstruindo a passagem do cadeirante que desembarcavam no presente local, conversamos com as duas pessoas responsáveis pelas bancas, explicamos a situação”, disse o gerente.

Deryck explicou que as irregularidades no local já foram encaminhadas ao órgão, também responsável, pela denúncia da usuária do transporte público a respeito da situação na parada de ônibus para que sejam tomadas as devidas providências. Denúncias podem ser realizadas para a Ouvidoria da Strans através do número 0800-086-3122.

