CDL faz entrega das premiações da campanha Liquida Teresina 2019

Nesta quarta-feira(25), a Câmara de Dirigentes Lojistas de Teresina (CDL) realizou a entrega dos prêmios sorteados pela Campanha Liquida Teresina, no último dia 13 de setembro. A entrega foi realizada no auditório da entidade. Em sua 6º edição, a campanha ofereceu promoções e liquidações especiais aos consumidores, impactando diretamente no aquecido do comércio varejista da capital.

Foram entregues dois Fiat Mobi e duas motocicletas zero aos clientes sorteados que compraram nas lojas parceiras da campanha, além de mil reais aos vendedores. Foi entregue ainda ao lojista sorteado uma passagem para Buenos Aires, com direito a acompanhante. A vendedora Maria de Lourdes se sente muito feliz com a premiação e já sabe o que fazer com sua premiação de mil reais.

Foto: Divulgação

“Fiquei muito feliz e surpresa em ter ganho esse prêmio. Realmente eu estava precisando, onde irei utilizar esse dinheiro para comprar um guarda roupa que já tinha me planejado antes para comprar, mas não tinha dado certo ainda”, afirmou.

Durante o período da campanha, a liquidação aconteceu em lojas do centro, bairros e shoppings de Teresina, onde os consumidores puderam comprar suas mercadorias com 10% a 60 % de descontos. Dona Aldenora, de 80 anos, uma das ganhadoras das duas motos, fala da alegria de ter sido sorteada. “É uma sensação muito boa de ganhar essa moto. Já é o segundo prêmio que ganho, o primeiro que ganhei foi uma casa pela Caixa Econômica Federal. No momento pretendo vender a moto e investir em outro negócio”, afirmou.

Foto: Divulgação



A campanha Liquida Teresina contou com o apoio do Governo do Estado, Prefeitura de Teresina, Sebrae, Rede e o Banco do Nordeste que já é parceiro desde edições anteriores da campanha. A gerente de negócios do banco, Janete Rocha, comentou sobre a parceria. “Ao longo dos anos nós já patrocinamos a campanha, porque aquece a economia que para o banco é uma oportunidade de negócio. Com o chamamento da campanha houve um aquecimento nas compras, onde as pessoas se interessaram em comprar para poder concorrer aos prêmios da Liquida”, destacou.

A campanha movimentou o comércio varejista, acelerando as vendas no setor, no qual as promoções e as condições especiais foram grandes atrativos ao consumidores, contribuindo para o aquecimento da economia local. O presidente da CDL, Evandro Cosme, faz uma avaliação positiva sobre o evento e fala da importância que foi a campanha para o mercado varejista de Teresina.

“A gente termina uma campanha dessa revigorado, em ver que deu certo nosso esforço de fazer vendas, movimentar o varejo, fazer com que as lojas se sintam motivadas no processo de vender que é um processo de criação e de aproximação entre as pessoas. Quando terminamos um processo desses, nos sentimos revigorados, abastecidos de novos sentimentos de fazer promoções, vendas e de fazer com que o varejo aconteça”, afirma.

Confira os ganhadores do sorteio:

Carro

1- Marília Marques Quintela - Ilhotas.

2- Antônio Rosimer Goveia da Silva - Parque Alvorada (Timon)

Moto

1 - Elizangela Cardoso da Silva -Irmã Dulce

2 - Aldenora Araújo- Santa Isabel

Mil Reais

1-Whashington Alves Lopes da Silva

2-Ana Lúcia Mendes da Conceição

3-João da Cruz Silva

4- Maria de Lourdes da Silva Campelo