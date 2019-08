Liquida Teresina inicia hoje com mais de 1500 pontos de venda

A 6 edição do Liquida Teresina começa nesta quinta (28) com mais de 1500 pontos de venda em toda Capital. Lojas nos bairros, centro e shoppings participam doe evento que oferta descontos que variam de 10 a 70%. Na edição passada, o Liquida Teresina movimentou mais de 140 milhões em vendas.

Durante o lançamento da campanha, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Teresina, Evandro Cosme, ressaltou as estratégias que vem sendo feitas para fortalecer o comércio. “Estamos criando mais um evento importante para o varejo, uma campanha de fôlego e de parceiros fortes com investimento de R$ 500 mil em mídia. Esse é um esforço para construir uma data importante para o nosso varejo. Além dos descontos, teremos três workshop para ajudar os empreendedores a fechar vendas”, destaca.

A campanha de descontos vai até o dia 8 de setembro e durante todo esse período ela conta com o apoio do Governo do Estado, Prefeitura de Teresina, Sebrae, Banco do Nordeste e diversos parceiros.



“O varejo é feito pelo pequeno negócio, e por isso que o Sebrae está junto nesta campanha desde a primeira edição”, afirma Freitas Neto, presidente do Conselho Deliberativo do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Piauí.

Automóveis e prêmios

Os clientes que participarem do evento estão concorrendo a sorteios. A cada 50 reais em compras o consumidor concorre a automóveis e prêmios. Nesta edição, serão sorteados dois carros e duas motos.

Para o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semdec), Venâncio Cardoso, a prefeitura é um grande parceiro do evento. “A Liquida Teresina rende frutos positivos para a economia da cidade. Os lojistas investem mais e as pessoas circulam mais. Isso faz com que as contratações também aumentem. É imposto sendo gerado e dinheiro entrando no bolso do teresinense”, finaliza.

Glenda Uchôa - Jornal O Dia