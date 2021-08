Casos de covid sobem 34% em Teresina e FMS fala em voltar com medidas mais rígidas

O Comitê de Operações Emergenciais de Teresina (COE) emitiu um alerta para a subida considerável no número de casos de covid-19 registrado nos últimos dias: em uma semana, o aumento foi de 34% nos diagnósticos de infecção pelo coronavírus na capital. O dado é referente à 34ª Semana Epidemiológica que corresponde aos dias 22 a 28 de agosto.



Esta é a primeira vez que Teresina registra um aumento deste nível ao longo dos últimos três meses. A capital vinha há semanas seguida registrando queda nos novos diagnósticos de covid-19, inclusive com redução nos óbitos. Preocupa também o aumento na demanda por testes RT-PCR, considerado o mais fidedigno para diagnóstico de covid-19. A solicitação de testes na rede pública municipal subiu 116% na última semana. A positividade destes testes também aumentou expressivamente: saiu de 11% para 23% em uma semana.



Foto: Agência Brasil

Ainda de acordo com os dados do COE divulgados pela Fundação Municipal de Saúde, houve crescimento de 17% nas internações por covid em Teresina nos últimos sete dias e o índice de transmissibilidade da doença, o R0, ultrapassou 1, o que significa que cada uma pessoa contaminada transmite a doença para pelo menos mais uma.

“A gente se preocupa com esses dados de aumento porque vinha em decréscimo nas últimas doze semanas. Pode ser reflexo de várias situações, mas a gente acredita, especialmente, que seja relacionado ao comportamento das pessoas em não cumprirem rigorosamente os protocolos de segurança”, analisa o coordenador do COE, o infectologista Walfrido Salmito.

Nos últimos finais de semana, Teresina tem registrado uma série de eventos que geraram aglomerações de pessoas em vias públicas e estabelecimentos privados. Vídeos publicados nas redes sociais no final de semana retrasado, por exemplo, mostram festas em ruas e avenidas da capital com gente consumindo bebida alcoólica sem respeitar a nenhum dos protocolos sanitários de uso de máscara e distanciamento social. A Polícia Militar chegou a fazer autuações durante as rondas.



Festas aconteceram em sua maioria na zona Leste - Foto: Reprodução/Instagram

Para o Dr. Walfrido Salmito, a preocupação é ainda maior diante deste cenário porque isso pode incidir diretamente no aumento de demanda por vagas em hospitais e levar a um novo esgotamento do sistema de atendimento público. “Pode gerar demanda por leitos e se repetir o que já vimos em fases anteriores da pandemia. Se chegarmos a índices maiores a 90% ou a 100% da nossa capacidade de atendimento, não teremos outra opção que não seja retroceder nessas medidas atuais”, alerta.

O presidente do COE de Teresina faz um apelo para que as pessoas se conscientizem sobre a necessidade de se manter os protocolos apesar da vacinação e lembra que há casos de países que, mesmo com a vacinação avançada, tiveram que retroceder nas medidas de flexibilização. “Pedimos que todos usem máscara, evitem aglomeração e façam a limpeza das mãos com frequência”, finaliza Walfrido.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!