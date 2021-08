Vídeo: Teresina registra aglomeração em vias públicas durante final de semana

Em meio aos casos de contaminação pelo Covid-19, vários locais de Teresina registram aglomerações durante festas em vias públicas nesse final de semana. Em vídeos publicados em redes sociais, é possível ver várias pessoas aglomerando, consumindo bebidas e dançando na Avenida Homero, no Samapi e no balão do Planalto Uruguai, todos na zona Leste da capital.



Responsável pelas operações de fiscalização no combate a propagação do Covid-19, a Polícia Militar do Piauí destacou que durante as rondas do último final de semana, foram realizadas duas autuações em boates por infração de medidas sanitárias.

“Além das autuações, a polícia Militar, em parceria com a GEVISA, orientou pessoas, quanto ao Decreto vigente, dispersando-as, onde havia princípio de aglomerações. Através da Coordenadoria Geral de Operações, além do policiamento ostensivo, intensificamos as ações preventivas, no último final de semana, com as operações CANDEEIRO E COVID-19, na capital”, ressaltou a major Elisamar.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, as operações têm como objetivo a fiscalização do cumprimento dos Decretos vigentes, especialmente no que tange a aglomerações de pessoas e o cumprimento do horário de encerramento de eventos em bares e restaurantes, mas que medidas mais incisivas ou sanções administrativas não tangem as atribuições da Polícia Militar.

