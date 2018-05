Azul, Latam e Gol anunciam medidas de contingência em Teresina

As três empresas aéreas que operam em Teresina - Azul, Latam e Gol - anunciaram medidas de contingência para voos no aeroporto de Teresina, devido aos protestos dos caminhoneiros, que impedem o fornecimento de combustível e, consequentemente, o abastecimento das aeronaves.

De acordo com o Relatório de Monitoramento da Mobilização dos Caminhoneiros, produzido pelo Núcleo de Acompanhamento e Gestão Operacional da Infraero, o aeroporto de Teresina só possui autonomia de combustível até amanhã (25).



Foto: Assis Fernandes/O Dia



A Azul informou que os passageiros com origem ou destino para Teresina até o dia 31 de maio, poderão remarcar a passagem para datas alternativas, sem custo adicional. As remarcações podem ser realizadas por meio do callcenter da Azul (capitais e regiões metropolitanas 4003-1118 / outras localidades 0800 887 1118).



Por enquanto, não há voos cancelados que afetem clientes viajando para o Piauí, mas as informações são constantemente atualizadas neste link.

A Latam também flexibilizou as regras nesta quinta-feira (24), oferecendo isenção da cobrança de taxa de remarcação e das diferenças tarifárias da passagem para nova data à escolha do cliente, em voos domésticos com partidas, chegadas ou conexões programadas para os aeroportos de Brasília, Goiânia, Ilhéus, Recife e Teresina.

Os passageiros impactados por esta contingência podem entrar em contato com a Central de Vendas, Informações, Fidelidade e Serviços (4002-5700 nas capitais ou 0300-570- 5700 nas demais localidades do Brasil) ou procurar uma loja da companhia.

A Gol informou que mantém as ações necessárias para minimizar os impactos aos seus clientes. A companhia ressalta que não registrou atrasos ou cancelamentos de seus voos, mas recomenda que passageiros com viagens previstas durante este período, verifiquem a situação de seus voos, antes de se deslocarem aos aeroportos, através dos canais de atendimento da companhia: site (www.voegol.com.br), aplicativo ou pelo telefone da Central de Atendimento 0300 115 2121 e 0800 704 0465.

Caso os passageiros sejam impactados por eventuais cancelamentos, eles devem procurar a companhia a fim de remarcar suas viagens, sem a cobrança de taxas e de acordo com a disponibilidade. Ou ainda, solicitar reembolso integral de suas passagens.





Nayara Felizardo