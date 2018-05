Aeroporto de THE só tem combustível para abastecer aeronaves até amanhã

O aumento nos preços dos combustíveis anunciado pelo Governo Federal no começo desta semana já traz consequências para o setor areroportuário. Devido à paralisação dos caminhoneiros, que acontece em todo o Brasil, o abastecimento dos aeroportos com combustível para as aeronaves está prejudicado e em Teresina a situação não é diferente.



De acordo com o Relatório de Monitoramento da Mobilização dos Caminhoneiros, produzido pelo Núcleo de Acompanhamento e Gestão Operacional da Infraero, o Aeroporto Petrônio Portela, em Teresina, possui autonomia de combustível para as próximas 24 horas e, no máximo, para dois dias. Como o relatório foi divulgado ontem (23), isto implica dizer que só há querosene disponível para abastecer as aeronaves que saem da Capital até esta sexta-feira (25).

Além de Teresina, também se encontram no mesmo grupo o aeroporto Santos Dumont (no Rio de Janeiro), o aeroporto de Goiânia, os aeroportos de Campo Grande e de Ilhéus, o aeroporto de Foz do Iguaçu e o aeroporto de Londrina. Em cidades como Aracaju, Recife, São Paulo (Aeroporto de Congonhas), Maceió e Palmas a situação é mais crítica, porque estes terminais aeroportuários só possuem estoque de combustível disponível somente para hoje.



Foto: Reprodução/Infraero

A Infraero ainda não informou se poderá haver atrasos ou até mesmo cancelamentos de voos partindo de Teresina por conta da limitação na quantidade de combustíveis para os aviões. A empresa aconselha que os passageiros procurem suas companhias aéreas para checar com mais segurança a situação dos voos.

Por meio de nota, a empresa informou que está monitorando o abastecimento de querosene de aviação por parte dos fornecedores e que já alertou as operadoras de aeronaves que avaliem seus planejamentos de voos para que cada uma possa definir sua melhor estratégia de abastecimento de acordo com estoque disponível.

A Infraero está em contato com os órgãos públicos relacionados ao setor aéreo para garantir a chegada dos caminhões com combustível nos aeroportos.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Confira a nota da Infraero na íntegra

A Infraero está monitorando o abastecimento de querosene de aviação por parte dos fornecedores que atuam nos terminais e já alertou aos operadores de aeronaves que avaliem seus planejamentos de voos para que cada um possa definir sua melhor estratégia de abastecimento de acordo com o estoque disponível na origem e destino do voo.

Ao mesmo tempo, a Infraero está em contato com órgãos públicos relacionados ao setor aéreo para garantir a chegada dos caminhões com combustível de aviação aos aeroportos administrados pela empresa.

Sobre o relatório mencionado pela reportagem, trata-se de um levantamento diário da Infraero e que ajuda a empresa a monitorar a situação do fornecimento de querosene de aviação pelas fornecedoras, além de auxiliar na proposta de ação por parte do Poder Público no sentido de garantir o abastecimento das aeronaves.



Aos passageiros, a Infraero recomenda que procurem suas companhias para consultar a situação de seus voos. Aos operadores de aeronaves, a empresa orienta que façam a consulta sobre a disponibilidade de combustível na origem e no destino do voo programado.

A Infraero compreende o direito de manifestação, mas entende que os protestos devem ocorrer sem afetar o direito de ir e vir das pessoas, bem como a segurança das operações aeroportuárias.

Maria Clara Estrêla