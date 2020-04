Avenida Raul Lopes é interditada para atividades físicas

Mesmo com as recomendações dos órgãos de saúde para que a população fique em casa, muitas pessoas insistem em sair às ruas, inclusive para prática de atividade física. Diante disso, a Prefeitura de Teresina decidiu por interditar a pista de corrida e ciclismo da Avenida Raul Lopes.



A ação é mais uma medida adotada pela administração municipal no sentido de evitar as aglomerações e, assim, contribuir no combate ao novo coronavírus. Por toda a extensão da avenida, foram instaladas grades para evitar a presença das pessoas.



(Foto: PMT)

Segundo o superintendente de Desenvolvimento Urbano Leste, João Pádua, a medida vem de acordo com o decreto municipal que proíbe as aglomerações. “Essa é uma determinação que veio em decreto, tanto a nível municipal quanto estadual. Na Avenida Raul Lopes era grande a presença de pessoas. A gente entende a importância da atividade física, mas neste momento, a recomendação maior é com a vida, em evitar as aglomerações e, dessa forma, evitar possíveis contágios do novo coronavírus”, explicou.



A estrutura ficará no local por prazo indeterminado, enquanto durar a situação de emergência. Nesse sentido, a Guarda Municipal também estará no local, orientando as pessoas para o cumprimento do decreto e, assim, evitar as aglomerações.



“A Guarda Municipal estava sempre presente, orientando as pessoas, pedindo que evitassem as aglomerações. E agora, vamos reforçar esse trabalho para evitar que o decreto seja descumprido e a vida das pessoas fiquem expostas”, pontuou o secretário da Semcaspi, Samuel Silveira.



Da redação