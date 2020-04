Firmino sobre teresinenses nas ruas: 'Não vai demorar o arrependimento'

Enquanto a preocupação dos órgãos de saúde de todo o mundo é fazer com que a população fique em casa, a fim de evitar a disseminação do vírus Covid-19, algumas pessoas parecem não se preocupar com esta doença que já infectou mais de 951 mil pessoas e deixou mais de 47 mil mortos.



Pelas redes sociais, o prefeito de Teresina, Firmino Filho, lamentou o descumprimento da população, com relação ao isolamento social e às recomendações de segurança. Em tom de desabafo, o gestor destacou que os testes realizados demoram até uma semana para ficarem prontos e que o número de infectados certamente vai aumentar muito mais do que os que estão sendo notificados diariamente e, por isso, pediu responsabilidade da população.

Firmino Filho ainda pontuou que todas as medidas estão sendo adotadas a fim de garantir a segurança e bem-estar da população, mas “que grande parte das pessoas continuam saindo de casa, inclusive para amenidades”.



Na capital, apesar das recomendações para manter o isolamento social, do decreto publicado pela Prefeitura estabelecendo normas firmes, como fechamento das atividades econômicas e comerciais não essenciais e dos constantes apelos dos gestores, alguns teresinenses insistem em descumprir com as medidas. Os supermercados continuam apresentando longas filas, assim como aglomerações nas principais avenidas para prática de atividade física.



Ainda nas redes sociais, internautas postaram fotos de pessoas praticando atividade física na Avenida Raul Lopes, zona Leste de Teresina. Este tipo de prática não é recomendada, vez que é necessário manter um distanciamento de, pelo menos, dois metros de distância de outra pessoa.



Isabela Lopes