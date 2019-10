Após comentário na internet, jovem diz ter sido ameaçado por Guarda Municipal

Um jovem de 20 anos que pediu para não ter o nome revelado, denunciou ter sido constrangido e ameaçado por agentes da Guarda Civil Municipal de Teresina (GCM) quando jogava futebol na tarde do domingo (27), no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Vieira Toranga, localizado no bairro Santa Maria da Copidi, na zona Norte de Teresina.



A abordagem truculenta teria acontecido após o jovem ter usado as suas redes sociais para comentar uma publicação no Instagram da Associação Teresinense de Skate (ATS), em que a entidade denunciava a ação de guardas civis municipais durante uma abordagem ao skatista John Brannd, no Terminal de Integração do Itararé, no bairro Dirceu, em setembro deste ano.

De acordo com a denúncia feita pelo jovem, agentes da GCM, ainda não identificados, teriam o abordado com uma arma de fogo e lhe mostrado imagens dos seus comentários feitos na rede social. Em seguida, os guardas disseram que ele teria que fazer um vídeo pedindo desculpa a toda Corporação. Em um áudio de WhatsApp obtido pelo Portal O Dia, ele relata a abordagem e se diz vítima de preconceito.

“Ele (Guarda) chegou em mim mostrando o celular já com o meu perfil tipo sabendo onde eu morava e fazendo ameaças. Eu faço parte desse movimento dos skates, faço grafite também e já sofri muito com essas ideias de pegar enquadro e eles quererem oprimir a gente porque eles têm uma armaentendeu? E isso aí não é bom não”, disse.

O que diz a Guarda Civil Municipal

Procurada pelo O DIA, a Guarda Civil Municipal de Teresina (GCM) disse que não foi informada da denúncia e que vai apurar a conduta dos agentes que fizeram o plantão no Centro de Esportes Unificado (CEU) no domingo. A entidade informou ainda que preza pela ordem e segurança da sociedade em locais públicos.

Guarda Municipal faz patrulhamento em parque de Teresina. Foto ilustrativa: Arquivo O Dia.

“Ainda não recebemos essa denúncia, mas gostaríamos de informar que não concordamos com nenhum tipo de violência, truculência ou abuso de autoridade. Nós prezamos pela ordem e segurança da sociedade. Além disso, tudo que acontece na Guarda Municipal temos corregedoria para apurar o caso”, disse o comandante da Guarda Municipal, capitão Monteiro.

O comandante finaliza acrescentando que o papel da Guarda Civil Municipal é servir de forma amiga a sociedade no sentido de aproximar às pessoas a instituição e sempre prestar um bom serviço à população.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia