Aniversário de Firmino Filho terá comemoração na Praça do Poty Velho

Em homenagem ao aniversário de 58 anos de Firmino Filho, ex-prefeito de Teresina, nesta quinta-feira (16) haverá uma comemoração na Praça do Poty Velho, zona Norte da capital. A programação tem como objetivo relembrar a trajetória de Firmino enquanto pessoa e gestor.

Ex-Prefeito Firmino Filho terá comemoração de aniversário. (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Lucy Soares, esposa do ex-prefeito, convida a população teresinense a participar do evento e recorda os últimos aniversários de Firmino. “Fiquei pensando em todos os bolos que cortamos juntos em seus aniversários. E em como ele amava. O que deveria ser comemorado em um dia, se estendia por semanas. Por onde ia, durante todo o mês de dezembro, era recebido com bolo e parabéns”, destaca em publicação nas redes sociais.



A primeira-dama destaca ainda o quanto o ex-prefeito era amado pela população. “É com estas pessoas, que conheceram e amaram o ser humano que foi, que queremos estar amanhã, 16 de dezembro”.



Este será o primeiro aniversário de Firmino depois de sua morte. “E também o primeiro que faremos para honrar e agradecer por tudo que fez e foi”, comenta Lucy Soares.



Adriana Magalhães