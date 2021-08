Agendamento para a primeira dose para pessoas de 35 e 36 anos abre hoje às 18h

Teresina dá prosseguimento à campanha de vacinação contra a covid-19 e abre a partir das 18 horas de hoje (09) o agendamento da primeira dose para as pessoas de 35 e 36 anos. O agendamento deverá ser feito pelo site Vacina Já, onde é possível escolher o posto de vacinação mais próximo, dia e horário de aplicação do imunizante.



No momento da imunização, é preciso apresentar o cartão de vacinação caso a pessoa tenha, o documento de identificação com foto e data de nascimento, CPF ou o cartão nacional do SUS e um comprovante de endereço que comprove que a pessoa reside em Teresina.



Foto: Reprodução/FMS

Teresinenses a partir de 37 anos também se vacinam hoje

Além do agendamento para o público de 35 e 36 anos que abre na noite de hoje, os teresinenses a partir de 37 anos também estão recebendo suas primeiras doses da vacina contra a covid durante todo o dia na modalidade drive-thru. São 11 postos de vacinação espalhados pela cidade com as mulheres se vacinando pela manhã e os homens pela tarde.

“Estamos trabalhando para que mais pessoas possam ser imunizadas, mas lembramos que as orientações de distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos devem continuar”, ressaltou o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Gilberto Albuquerque.

Compartilhar no

Com informações da FMS

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!