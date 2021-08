Confira quem pode se vacinar contra a covid nesta semana em Teresina

Os teresinenses de 38 e 39 anos que ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19 podem se vacinar hoje (09) na modalidade drive-thru. A Fundação Municipal de Saúde (FMS) está disponibilizando 11 postos de vacinação espalhados pela cidade.

A logística de vacinação seguirá o mesmo esquema das etapas anteriores: para evitar congestionamento e aglomeração, as mulheres se vacinarão pela manhã, das 9h às 13h; e os homens se vacinarão à tarde, das 13h às 17h. No entanto que não conseguir se vacinar no horário previamente estabelecido pode procurar os postos no outro horário.



Foto: O Dia

A vacina que será aplicada nesta etapa é a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantã com a farmacêutica Sinovac. Atenção para os documentos que devem ser apresentados no momento da vacinação:

Documento de identificação com foto e data de nascimento

CPF ou Cartão Nacional do SUS

Comprovante de endereço em Teresina

Além do publico de 38 e 39 anos, todos os teresinenses que já tomaram a primeira dose e têm a segunda prevista para ser aplicada até o dia 15 de agosto e ainda não conseguiram agendamento, podem se vacinar nesta semana também independente do grupo prioritário ao qual pertençam. Este público deve apresentar documento de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS e o cartão de vacinação com o registro da primeira dose.

Confira abaixo os postos de vacinação drive-thru nesta segunda em Teresina:

Terminal do Bela Vista

Terminal do Parque Piauí

Terminal do Buenos Aires

Terminal do Itararé

Terminal do Livramento

Terminal do Zoobotânico

ADUFPI

Centro de Artes e Esportes Unificados Vieira Toranga (CEU Norte)

UESPI - Campus do Pirajá

Teresina Shopping

Centro Universitário Santo Agostinho Sul





Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!