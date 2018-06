Segunda paciente morre vítima de infecção hospitalar na MDER

Uma segunda parturiente veio à óbito na Maternidade Dona Evangelina Rosa sob suspeita de ter sido vítima de infecção hospitalar. A informação foi confirmada pelo Ministério Público do Piauí que tem acompanhado a situação da maternidade após uma série de irregularidades e problemas terem sido detectados na estrutura do hospital, que é a maior maternidade do Piauí.



Segundo o Ministério Público, a parturiente veio à óbito na tarde desta quinta-feira (14), após ter sido submetida à uma cesárea. A primeira morte foi registrada na quarta-feira (13). Além das duas vítimas fatais, uma terceira gestante está na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da maternidade em estado grave, também com suspeita de infecção hospitalar.

A promotora Karla Carvalho visitou a maternidade no último dia 12, à noite, junto com representantes do CRM e constatou que outras 5 pacientes da ala B da enfermaria também estão com suspeita de terem contraído infecção hospitalar.

O MP informou que acompanha a situação de perto e está avaliando formas de responsabilizar os gestores, por entender que houve falta de planejamento. "A culpa não é do SUS. O Sistema garante recursos para os Estados e municípios, mas a má gestão leva a situações graves como essa", avaliou a promotora.

Nesta quinta-feira, em uma fiscalização realizada pelo Conselho Regional de Medicina do Piauí (CRM-PI), em conjunto com o Conselho Regional de Enfermagem (Coren) e com o Ministério Público Estadual (MPE), foram detectadas várias irregularidades e problemas de infraestrutura na Maternidade Dona Evangelina Rosa.

O piso de um dos centros cirúrgicos da unidade hospitalar, por exemplo, apresenta rachaduras e ameaça ceder. Em outras alas, faltam materiais básicos higiene, o que aumenta o risco de infecção hospitalar em médicos e pacientes. Além disso, faltam medicamentos e insumos no estoque da maternidade e não há condições básicas de atendimento, segundo o CRM.

Contraponto

Em nota, a Maternidade dona Evangelina Rosa (Mder) informa que possui um Comitê de Óbitos que se reune para analisar todos os casos de mortes ocorridas na Instituição. Somente após essa análise é que as informaçoes das causas podem ser informadas.

Nathalia Amaral