Pólipo Endometrial: O Que É e Quando Devo Tratar?

Não é novidade que as mulheres cuidam mais da própria saúde do que os homens.



Desde cedo, exames de rotina anuais como Papanicolau, ultrassom e exames de sangue fazem parte do acompanhamento anual de todas as mulheres.

O pólipo uterino é um achado frequente nos exames de rotina de mulheres após os 40 anos e que traz muita preocupação.

No artigo de hoje, iremos explicar um pouco sobre o que é o pólipo uterino, sintomas, tratamentos e quando as mulheres devem se preocupar.





O Que É O Pólipo Uterino?

Os pólipos uterinos são pequenos nódulos que se formam devido ao crescimento excessivo de células do útero.

Estes nódulos podem se desenvolver em diferentes camadas do útero e acomete principalmente mulheres após os 40 anos de idade.

A maioria dos pólipos uterinos são benignos, no entanto, todos devem ser analisados individualmente, pois existe a chance destes pólipos se tornarem malignos.





Quais os sintomas?

Normalmente os pólipos não causam sintomas.

Eles são identificados através de exames de rotina, como o ultrassom transvaginal.

Quando presentes, os principais sintomas são:

Sangramento vaginal após a menopausa

Irregularidade e Aumento do Fluxo menstrual

Cólicas intensas

Infertilidade





O Que Causa Pólipo Uterino?

As principais causas para a formação de pólipos uterinos são as alterações genéticas e hormonais relacionadas ao aumento do estrogênio.

Além disso, outros fatores também contribuem para o surgimento:

Menopausa

Sobrepeso

Hipertensão

Síndrome dos ovários policísticos

Uso de medicamentos (tamoxifeno)





Como o pólipo uterino é diagnosticado?

Como a maioria das mulheres são assintomáticas, o diagnóstico é realizado por meio de exames de imagem.

Dentre eles destacam-se a ultrassonografia transvaginal, histerosonografia e histeroscopia diagnóstica.

Já em mulheres sintomáticas, com sangramentos menstruais irregulares, o exame de escolha é a histeroscopia cirúrgica, com a remoção do pólipo.





O Pólipo uterino é perigoso? Quando devo tratar?

Não. A grande maioria dos pólipos uterinos são benignos.

No entanto, todos devem ser acompanhados pelo ginecologista.

Este irá analisar algumas características como a idade da paciente, tamanho do pólipo, fatores de risco, entre outros.

Isto porque o risco de malignização dos pólipos é maior nas mulheres após a menopausa, que é justamente a faixa etária de maior incidência dos mesmos.

Já em mulheres no período fértil, com pólipos menores que 1 a 2cm, assintomáticas e sem fatores de risco, o acompanhamento com ultrassonografia pode ser recomendado.

A maioria dos pólipos uterinos tem indicação de remoção cirúrgica, sendo o acompanhamento clínico com ultrassom uma medida de exceção.

Caso o pólipo uterino aumente de tamanho, cause sintomas ou apresente uma mudança das suas características habituais, a cirurgia é recomendada.





Quais os tratamentos para pólipos uterinos?

Os possíveis tratamento para os pólipos uterinos são divididos em dois tipos:

- Anticoncepcionais hormonais

- Remoção cirúrgica do pólipo (mais recomendado)

Vale ressaltar que cada pólipo uterino deve ser avaliado individualmente e discutido com o ginecologista, que irá decidir em conjunto com a paciente o melhor tipo de tratamento.

Anticoncepcionais hormonais

Esta é uma opção terapêuticas para mulheres jovens que apresentam pólipos recorrentes.

Este é um tipo de tratamento em que se utilizam anticoncepcionais com progesterona.

Dentre as opções destacam-se as pílulas anticoncepcionais e o DIU hormonal (DIU Mirena e Kyleena).

Devido ao aumento da progesterona, há uma contraposição ao estrogênio isolado, que aumenta o desenvolvimento dos pólipos.

Desta forma, há uma diminuição da formação dos pólipos.

Entretanto, este é considerado um tratamento temporário, pois pode ocorrer uma recorrência após a interrupção dos anticoncepcionais hormonais.





Cirurgia para retirada do pólipo (polipectomia)

A retirada do pólipo uterino é o tratamento de escolha para a maioria dos pólipos uterinos.

Ele permite o diagnóstico do tipo de pólipo (benigno ou maligno) e o tratamento, no mesmo momento.





Como é feita a retirada do pólipo uterino?

A remoção do pólipo uterino é realizada através de um procedimento chamado histeroscopia cirúrgica.

Este é um procedimento rápido, simples e indolor.

Após a anestesia geral, é introduzido através da vagina um dispositivo chamado histeroscópio.

Este dispositivo possui um conjunto que inclui uma câmera e uma alça.

Por meio da câmera, o ginecologista observa em tempo real toda a cavidade uterina, sendo possível a visualização de pólipos e alterações uterinas.

Por meio da alça é realizada a ressecção do pólipo, que é encaminhado para análise.

Após a retirada do pólipo e recuperação da anestesia a paciente já se encontra em condições de alta.

Desta forma, este é um procedimento minimamente invasivo, de recuperação fácil e precoce.





Conclusão

Neste artigo conversamos um pouco sobre o que é o pólipo uterino, principais sintomas e possíveis tratamentos.

Explicamos que a grande maioria dos pólipos são benignos, mas que ainda assim exigem acompanhamento e muitas vezes a remoção cirúrgica.

