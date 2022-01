Aldo Gil faz balanço de gestão à frente da saúde de Picos: “colocamos a casa em ordem”

O secretário de Saúde de Picos, Aldo Gil, fez um balanço do primeiro ano à frente da pasta e destacou que 2021 foi um ano para “organizar a casa”. Ele comentou que, apesar das dificuldades, devido à pandemia da Covid-19, e às altas dívidas herdadas da gestão municipal anterior, o município tem conseguido obter resultados positivos e que, em 2022, a cidade verá muitas obras sendo feitas.



“Ano passado foi o ano de colocar a casa em ordem, pagar dívidas e enxugar as contas para poder este ano as obras começarem a aparecer. No segundo ano de governo é que a coisa vai deslanchar em Picos. O primeiro ano foi muito difícil, porque não tínhamos dinheiro e herdamos uma gestão com muitas dívidas. Somente na saúde eram quase R$6 milhões, mas já foi tudo sanado. Tivemos ajuda do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, com emendas parlamentares, e também do senador Elmano Férrer”, conta.

Aldo Gil destacou que muitas obras devem ser iniciadas e entregues ainda este ano, como o Mercado Produtor, previsto para ser inaugurado em novembro. Além disso, está prevista a construção de duas Unidades Básicas de Saúde, uma escola com quadra poliesportiva coberta orçada em R$8 milhões e uma ponte que irá interligar dois bairros de Picos, orçada em R$5 milhões. Os recursos são de emendas parlamentares. “São obras que vão começar a sair do papel agora. Será um ano que realmente vamos começar a ver as obras acontecendo”, disse.

As boas relações políticas do secretário de Saúde de Picos tem resultado não somente em emendas, mas em parcerias para as próximas eleições. Ele, que será candidato a deputado estadual, já começa a buscar apoio de nomes, como do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.

Aldo Gil irá representar a família, já que a deputada Belê não será candidata à reeleição. Mesmo com a chapa dos Progressistas bastante concorrida, o secretário destaca confiança.

“Na região de Picos, eu vejo com bons olhos a chapa majoritária. Eu não enxergo isso [concorrentes] com medo. Nosso partido é do Progressistas e somos aliados do senador Ciro Nogueira. Meu pai é suplente de senador dele. Tivemos todo apoio do Ciro e vamos caminhar junto com ele. Estou conseguindo avançar bem na minha campanha para viabilizar uma campanha bem competitiva e teremos êxito nessa eleição”, frisa.

Covid-19

A cidade de Picos apresentou, nas últimas semanas, altas de casos de infecção por Covid-19. Apesar disso, o secretário de Saúde do município, Aldo Gil, destacou que o Hospital Regional Justino Luz (HRJL) está com a situação controlada e que não há superlotação ou filas para atendimento.

Atualmente, a cidade está com 85% da população acima de 12 anos vacinada com a primeira dose da vacina contra Covid. Ao todo, são mais de 65 mil pessoas imunizadas. Setenta por cento da população já recebeu a segunda dose e a dose de reforço já chega a 30% da população.

Agora, o município se prepara para vacinar as crianças de 05 a 11 anos. Os profissionais de saúde receberam capacitação e já iniciaram a imunização neste sábado (22), atendendo inicialmente crianças com comorbidades.

