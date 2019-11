Wilson Martins não descarta PSB na base do prefeito Firmino em 2020

O presidente estadual do PSB, Wilson Martins, não descarta a possibilidade da sigla fazer parte do palanque do candidato indicado pelo prefeito Firmino Filho (PSDB) nas eleições de 2020. Apesar de reconhecer que as conversas já estão adiantadas para a aliança com o MDB, o ex-governador fez questão de ressaltar que não possui arestas com nenhum grupo político.

“Não descarto nada em política. Não temos problema com ninguém. Já votei em todo mundo, e muita gente já votou em mim. Se você quer fazer política, não pode fazer política olhando para o retrovisor. Você tem que mostrar aquilo que é a sua historia e quais são as perspectivas”, disse Wilson.



"Não descarto nada em política", afirma Wilson Martins - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Apesar de não descartar a possibilidade de alianças com o grupo de Firmino, o presidente estadual do PSB reconhece que a tendência maior é que o partido esteja na chapa que será encabeçada pelo ex-deputado Dr. Pessoa (MDB), indicando Robert Rios para a vaga de vice.

A condução do processo sucessório no PSB municipal vai ser comandada pelo ex-deputado. “O Robert Rios é quem vai conduzir a sucessão municipal em Teresina. Ele está vindo para o partido, vai ser o presidente municipal do PSB de Teresina, e está entregue a ele essa questão da sucessão municipal. Eu tenho certeza que o Robert vai dar o encaminhamento para que possamos vencer as eleições aqui em Teresina”, destacou Wilson Martins.

Natanael Souza, do Jornal O Dia